Troben morta a casa seva a una nena de 9 anys i a la seva mare inconscient

Fonts policials indiquen que la principal hipòtesi és que la mare seria l'autora dels fets

Actualitzada 17/01/2019 a les 18:20

L'Ertzaintza ha obert una investigació per esclarir les causes de la mort d'una nena de 9 anys que va ser localitzada al costat de la seva mare, que estava inconscient al llit del seu domicili, situat al número 3 del carrer George Stern, al barri d'Atxuri de Bilbao.Segons informa el Departamento vasco de Seguridad, es podria tractar d'un «crim», però els investigadors estan a l'espera que l'autòpsia de la menor reveli les causes de la mort. També han informat que s'ha trobat una nota manuscrita relacionada amb els fets, però no ha transcendit el seu contingut. Fonts policials indiquen que la principal hipòtesi és que la mare seria l'autora dels fets, així i tot, segueixen obertes totes les possibilitats.El cos de la menor va ser trobat per la seva germana, de 20 anys, a les 22 hores de la nit de dimecres. La mare va ser trobada en parada cardiorespiratòria i després de reanimar-la va ser traslladada a l'Hospital de Basurto.