Troben el cadàver d'una noia amb diverses punyalades al pit en un descampat

La noia, de 25 anys, havia sortit a passejar amb els seus gossos

Actualitzada 17/01/2019 a les 17:56

La Guàrdia Civil ha localitzat el cadàver d'una noia de 25 anys, que presentava diverses ferides d'arma blanca al pit, en una zona de camp del carrer Monte Encinas, situada al costat de la localitat de Villanueva de la Torre, Guadalajara, però que pertany al terme municipal de Meco, Madrid.Segons els serveis d'emergències el cadàver va ser trobat per uns vianants a les 20.53 hores de dimecres en una zona de difícil accés. Fonts de la Guàrdia Civil indiquen que totes hipòtesis estan obertes, la noia vivia amb una amiga a Villanueva de la Torre i havia sortit a passejar amb els seus gossos. Segons les primeres investigacions, la jove no havia presentat cap denúncia per maltractaments i de fet, els familiars no havien denunciat la seva desaparició.El Grupo de Homicidios de la Guàrdia Civil de la Comandància de Tres Cantos de Madrid s'ha fet càrrec de la investigació.