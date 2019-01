Els taxistes anuncien una vaga indefinida

Consideren «insuficient» el decret llei de la Generalitat sobre Uber i Cabify

Actualitzada 18/01/2019 a les 13:46

El sector del taxi iniciarà una vaga indefinida en no estar totalment d'acord el decret llei de la Generalitat sobre Uber i Cabify. En aquest decret el Govern rebaixa les demandes dels taxistes i obligarà a precontractar els VTC amb només 15 minuts d'antelació en comptes d'hores com demanaven, segons ha explicat el portaveu de l'associació majoritària Élite Taxi, Alberto 'Tito' Álvarez. A la sortida de la reunió, Álvarez ho ha considerat «insuficient», motiu pel qual ha anunciat una vaga indefinida.Els taxistes es dirigeixen a la T2 de l'aeroport del Prat per decidir les accions que emprendran a partir d'ara. Les associacions de taxistes demanaven la precontractació sis hores abans, com a mínim. En canvi, la proposta que ha plantejat el departament de Territori a la reunió d'aquest divendres al matí sí accepta l'altra línia vermella dels taxistes: el retorn a la base dels VTC quan acabin el servei. A més, la Generalitat també prohibirà que Uber i Cabify geolocalitzin els clients.«Ens han dit que hi ha un temps mínim de precontractació que volen posar en el decret de 15 minuts i no hi estem d'acord», ha assegurat Tito Álvarez.Els representants d'Élite Taxi s'han aixecat de la taula de negociació en rebuig a les propostes del Govern, tot i que altres associacions de taxistes han optat per continuar les converses.De fet, el portaveu d'Élite Taxi ha dit que «és veritat que hi ha moltes mesures» en la proposta del Govern que l'associació veu amb bons ulls, com «treure la geolocalització» o que Uber i Cabify «hagin de tornar a la base o al domicili fiscal». Però segons ell, «mai tornaran al domicili fiscal si estan picant serveis tota l'estona».Per això, Álvarez ha dit que la proposta és «insuficient» i que els taxistes se'n van a la vaga de forma «immediata» i «indefinida». «Anem a l'aeroport i allà decidirem on portem els nostres taxis i ens quedem», ha afirmat.En una assemblea improvisada davant de la conselleria de Territori, Tito Álvarez ha explicat als taxistes que la proposta del Govern és de «15 merda de minuts de precontractació».«Guerra, guerra, guerra!», han cridat els taxistes, que han votat a favor d'una vaga indefinida i immediata. «No sabem quan publicaran el decret perquè hem marxat, però si podem aconseguir alguna cosa abans que es publiqui és ara», ha afirmat Álvarez, que ha cridat els taxistes a «ocupar el que sigui» amb els seus vehicles.