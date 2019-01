El TSJC manté la investigació a Josep Maria Jové per l'1-O

Argumenta que els aforats no poden tenir «privilegis que limitin la investigació penal quan hi ha sospites raonables» contra ells

Actualitzada 18/01/2019 a les 14:25

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha rebutjat el recurs de súplica presentat per Josep Maria Jové contra la interlocutòria del 26 de novembre del 2018, que va acordar investigar-lo per l'1-O. Jové va ser secretari general de Vicepresidència i Economia en l'etapa d'Oriol Junqueras i ara és diputat al Parlament i, per tant, aforat. El tribunal va considerar llavors que hi havia prou indicis per investigar-lo per malversació de fons públics, desobediència greu i revelació de secrets. Ara argumenta que els aforats no poden tenir «privilegis que limitin la investigació penal quan hi ha sospites raonables» contra ells.El tribunal argumenta que el Suprem no va excloure la investigació de Jové per part d'altres tribunals.També apunta que no és feina seva establir si els indicis que hi ha contra el diputat tenen suficient força, ni tampoc és el moment processal per fer-ho. Això és competència de la instructora, diu.D'altra banda, el TSJC també acorda acceptar Vox en concepte d'acusació popular un cop el partit aboni la fiança corresponent.