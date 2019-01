Presó per a tres dels cinc detinguts en l'operatiu antiterrorista dels Mossos

L'Audiència Nacional obliga als altres dos detinguts a entregar els passaports

Actualitzada 17/01/2019 a les 21:43

Presó incondicional sense fiança per a tres dels cinc detinguts en l'operatiu antiterrorista que els Mossos d'Esquadra han fet aquesta setmana a Barcelona i a Igualada. Així ho ha decidit aquest dijous a la tarda l'Audiència Nacional, després d'escoltar la declaració d'aquestes cinc persones, que es considerava les més radicalitzades de les divuit que es van detenir. El jutge acusa els tres empresonats dels delictes d'integració en organització terrorista, enaltiment, autoadoctrinament i, en el cas d'un d'ells, delicte de tràfic de drogues, furt i robatori amb força. Pel que fa als altres dos detinguts, l'Audiència Nacional ha decidit que quedin en llibertat, tot i que els retira els passaports i els prohibeix abandonar el país. També tenen l'obligació de designar domicili i hauran de comparèixer cada setmana al jutjat.La investigació va començar el maig del 2017 amb la denúncia d'un ciutadà per jihaidisme. Els Mossos han estat durant mesos fent seguiments als sospitosos i en el transcurs de la investigació, a banda de presumptes delictes per terrorisme, també han relacionat els arrestats amb d'altres delictes contra el patrimoni, organització criminal i tràfic de drogues. La policia calcula que haurien arribat a cometre 369 delictes.Cal recordar que en total els Mossos han detingut divuit persones, però que el nucli dur són els cinc que la policia catalana considera més radicalitzats i amb voluntat d'atemptar a Barcelona. Són els que han declarat avui a l'Audiència Nacional i per a tres dels quals s'ha decretat la presó incondicional.Pel que fa als altres tretze detinguts, que formaven part de la mateixa organització criminal, van quedar ahir en llibertat amb càrrecs a l'espera de la citació del jutge. Els Mossos en continuaran investigant la majoria per terrorisme.