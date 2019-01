Oriol Pujol ingressa a la presó després de la condemna pel cas de les ITV

Ho ha fet voluntàriament a les 16 hores a Brians 2

Primer, segon o tercer grau

Oriol Pujol ha ingressat voluntàriament aquest dijous a les 16 hores a la presó de Brians 2, segons han explicat fonts de la Secretaria de Mesures Penals del Departament de Justícia. L'Audiència de Barcelona el va condemnar a una pena de dos anys i mig de presó pel cas de les ITV. L'exsecretari general de CDC va demanar substituir l'internament per treballs en benefici de la comunitat, però l'Audiència ho va rebutjar el 9 de gener passat i li va donar deu dies per ingressar a presó. Oriol Pujol no ha presentat recurs contra aquesta decisió i tampoc ha esgotat el termini.En el cas d'ingrés voluntari, el pres accedeix a peu amb l'ordre del jutge i la seva documentació. Se'l condueix al mòdul d'ingressos, on els funcionaris de vigilància penitenciària li prenen les empremtes, li fan una foto i li practiquen un escorcoll integral en una sala destinada a aquest ús. També li retiren les pertinences que està prohibit tenir a la presó, com el mòbil o diners, que queden en dipòsit. El pres rep un rebut o comprovant.L'intern passa llavors a una de les cel·les del mòdul d'ingressos, on el visitarà primer el metge i després diferents professionals de l'equip de tractament per conèixer la seva situació, establir les seves necessitats i decidir el mòdul adient. En la tria del mòdul intervé el fet de tractar-se d'un primer ingrés. Aquest procés pot allargar-se cinc dies, tot i que normalment es resol en un parell, han explicat les mateixes fonts.El Reglament Penitenciari estableix que les presos tenen un termini màxim de dos mesos per fer una proposta de classificació entre primer, segon o tercer grau. La junta de tractament del centre eleva la proposta de classificació a la direcció general, que és qui pren la decisió definitiva. L'intern pot interposar recurs davant del Jutge de Vigilància Penitenciària contra la decisió que es prengui.Es pot donar una classificació inicial en tercer grau fins i tot en condemnes greus, superiors a cinc anys. Aquesta possibilitat té dues excepcions. D'una banda hi ha determinats delictes com els abusos a menors, el terrorisme i la banda organitzada. D'altra banda, queden fora aquells casos en què el jutge hagi establert en la sentència que es compleixi l'anomenat 'període de seguretat', és a dir, que l'accés al tercer grau només es pugui donar a partir del compliment de la meitat de la condemna.En el supòsit de classificació inicial en tercer grau, influeix de manera especial la satisfacció de responsabilitat civil, si n'hi ha, en casos delictes contra el patrimoni i l’ordre socioeconòmic greus o amb molts perjudicats, delictes contra la hisenda pública i contra la seguretat social i els delictes contra l’administració pública, entre d’altres.Si la classificació és en segon grau, el pres pot obtenir permisos a partir del compliment del quart de la condemna, tot i que això no és automàtic. Té a veure amb com evoluciona l'intern en el seu tractament, la seva conducta a la presó i altres criteris, com si té suport familiar, feina i domicili.