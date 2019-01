Les escoles bressol han d'enviar a Hisenda les dades econòmiques dels pares

Els centres es queixen per la feina que representa haver de gestionar la nova deducció per a mares treballadores

La nova deducció per a mares treballadores amb menors de 3 anys escolaritzats, que incorpora la declaració de la renda del 2018, suposarà més feina administrativa a totes les escoles bressol. Abans del 15 de febrer hauran d'introduir les dades en un aplicatiu de l'Agència Tributària perquè Hisenda pugui disposar-ne. Les famílies no han de demanar-ho, sinó que el trasllat de la informació recau en la persona titular del negoci. Per això, des de la Coordinadora d'Escoles Bressol de Catalunya han expressat a l'ACN el malestar per haver d'assumir una tasca administrativa que no beneficia per a res el centre. Montse Fernández, presidenta de l'entitat, ha defensat la mesura però ha recalcat que a les escoles «són mestres», i que aquests temes administratius suposen una sobrecàrrega de feina.Fernández ha explicat que la nova deducció els ha vingut «de nou» al mes desembre, quan se'ls va trametre una carta informativa on s'explicava que s'obriria un aplicatiu online per poder fer el tràmit. Aquest aplicatiu, ha dit Fernández, la setmana passada encara no estava disponible. Així, les properes setmanes, les escoles hauran de buscar la informació de cada família de tot l'any passat, dos cursos, i introduir-la al model 233 de l'AEAT. Fernández ha constatat que això els suposa ordenar dades, i sobretot comprovar que s'introdueixen correctament, perquè són sensibles per a les famílies.Per Fernández, la deducció és una bona mesura, però no s'ha tingut en compte que l'activitat de l'escola bressol és educativa i que «són mestres».