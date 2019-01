La grip arriba a nivells d'epidèmia a Catalunya

El 72,7% de les persones ingressades greus als hospitals no estaven vacunades

Principals actuacions

La grip ha arribat a nivells d'epidèmia a Catalunya, en situar-se en els 119 casos per 100.000 habitants. La barrera epidèmica està enguany en els 110 casos. Segons ha informat el Departament de Salut, durant la segona setmana de l'any la taxa d'incidència del síndrome gripal ha estat més alta en els menors de 5 anys (367,65 casos per 100.000 habitants). La resta de grups d'edat també mostren un increment respecte a la setmana anterior, excepte en el grup de 5-14 anys, que es manté estable. Entre el 7 i el 13 de gener s'han registrat 18 ingressos greus en els hospitals de la xarxa sentinella, i des de principis d'octubre ja són 129. El 72,7% d'aquests pacients no estaven vacunats.En aquest segona setmana de gener, els professionals sanitaris dels hospitals han atès 69.651 urgències, de les quals 8.107 han requerit han requerit ingrés hospitalari, el que suposa l'11,64%. En comparació amb la setmana anterior les urgències han disminuït un 1,2% i els ingressos han augmentat un 0,04%. Tenint com a referència la mateixa setmana del 2018, l'activitat urgent ha crescut un 1,97% i el nombre d'ingressos s'ha rebaixat en un 0,81%.Del total de les urgències ateses als hospitals, el 80,84% són pacients adults (56.309), mentre que la resta són nens, 13.322. Augmenta un 0,42% la proporció de pacients pediàtrics en relació a la setmana anterior.Pel que fa a les visites de major gravetat, els hospitals han atès 26.617, el 38,21% del total de les urgències, un 0,03% menys que la setmana anterior.Als equips d'atenció primària s'han atès 873.215 visites per grip, un 74,41% més que la primera setmana de l'any. L'increment s'explica, en part, perquè aquella setmana aquests centres van estar tancats per Cap d'Any. Del total, 840.593 visites s'han fet als centres i 32.622 a domicili.Per grups d'edat, el 10,08% de les visites han estat d'infants de fins a 15 anys; el 50,27% d'adults d'entre 15 i 65 anys, i el 39,65% restant de persones majors de 65 anys. En comparació amb la mateixa setmana de l'any anterior, els equips d'atenció primària han fet un 4,40% més de visites.Pel que fa als centres d’urgències d’atenció primària (CUAP), durant la setmana del 7 al 13 de gener han atès un total de 22.142 visites, un 7,81% menys que la setmana anterior.Finalment, el 061 ha atès 35.749 casos aquesta setmana, dels quals 2.451 han requerit l’atenció d’un metge a domicili. En relació amb la setmana anterior suposa una disminució dels casos d’un 0,57% i una disminució de les visites domiciliàries del 13,15%.Segons el model predictiu elaborat amb dades corresponents a la segona setmana d’aquest any, l’activitat gripal durant les setmanes 3 i 4 presentarà un nivell epidèmic baix-moderat, però creixerà cap a un nivell moderat amb pics de nivell elevat en algunes regions de les demarcacions de Lleida i Tarragona.Les millores previstes per aquest hivern s’emmarquen en el desplegament del Pla Nacional d’Urgències de Catalunya (PLANUC) aprovat pel Departament de Salut el maig del 2017. Per respondre a aquest increment d’activitat estacional, i tal i com es va fer l’any passat, s’han posat en marxa 23 plans d’acció territorials que tenen com a objectiu que l’atenció continuada i urgent s’ajusti millor a les necessitats assistencials específiques de les persones de cada territori.Aquests plans constitueixen la concreció, en cada àmbit territorial, de les accions que caldrà desenvolupar a mesura que pugui augmentar la pressió assistencial i realitzen una descripció dels recursos territorials, l’organització, l’activitat i les diferents actuacions que es preveu realitzar per fer front al període hivernal.