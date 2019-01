Bonpreu i Esclat eliminaran el Bisfenol A dels tiquets de compra

Es tracta d’una substància que provoca càncer i infertilitat, segons un estudi, i la companyia preveu aplicar la mesura a partir de l’1 d’abril

Actualitzada 17/01/2019 a les 11:45

Els supermercats Bonpreu i Esclat, del Grup Bon Preu, han decidit suprimir la presència de Bisfenol A dels tiquets de compra a partir del proper 1 d’abril. Es tracta d’una substància nociva per la salut que es troba present en el paper tèrmic dels tiquets. En concret el Bisfenol A provoca càncer i infertilitat, segons un estudi de la Universitat de Granada.La companyia ha decidit optar per eliminar aquest component el més aviat possible per tal de protegir la salut dels clients i dels treballadors. D’aquesta manera, Bon Preu s’avança al límit de la directriu de la Comissió Europea, que va establir que no es podrà utilitzar aquest compost orgànic tòxic en els tiquets de compra a partir del 2020.El Grup Bon Preu està treballant per implantar el nou paper dels tiquets de compra a inicis d’abril i preveu que ja no s’utilitzi aquesta substància a partir del dia 1 del mateix mes.