L'advocat Benet Salellas qualifica l'operació de «barroera» i denuncia que s'ha «ordenat» des del Ministeri d'Interior

Actualitzada 16/01/2019 a les 15:50

Els onze detinguts per la policia espanyola per participar suposadament en el tall de les vies de l'AVE durant l'aniversari de l'1-O han sortit en llibertat. Faltaven deu minuts per les tres de la tarda quan ha sortit l'últim i ho ha fet acompanyat de l'advocat Benet Salellas. El lletrat ha qualificat l'operació de «barroera» i ha assegurat que «no ha servit per a res» tal com demostra que hagin sortit en llibertat sense haver passat a disposició judicial. Ha denunciat les mancances de la investigació tot dient que es basava només amb fotografies de les xarxes socials i de les càmeres de Renfe, fins al punt que algunes no es corresponen a les persones detingudes, com és el cas de Verges, Ignasi Sabater. També ha dit que ha estat un «espectacle policial» que s'ha «ordenat» des del Ministeri de l'Interior.