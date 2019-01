Queden en llibertat 13 dels 18 detinguts en un operatiu antiterrorista

Els altres 5, que es considera els més radicalitzats, ja estan en mans de l'Audiència Nacional

En marxa una operació antiterrorista a Barcelona i a Igualada Els Mossos d'Esquadra han detingut disset persones en l'operació antiterrorista que estan portant a terme a Barcelona i al municipi d'Igualada des de primera hora del matí. Fonts de la investigació han explicat que el grup tenia la intenció d'atemptar a la cap...

Els Mossos d'Esquadra han confirmat que han quedat en llibertat a l'espera de la decisió que prengui l'autoritat judicial competent 13 dels 18 detinguts aquest dimarts en el marc d'un operatiu antiterrorista a Barcelona i Igualada. Els Mossos indiquen que a la majoria d'aquestes 13 persones se les continuarà investigant per terrorisme. Cal recordar que els altres 5 detinguts, als quals es considera els més radicalitzats, ja han estat posats en mans de la Guàrdia Civil perquè se'ls traslladi a l'Audiència Nacional. Està previst que hi declarin aquest dijous. Segons els Mossos, els cinc arrestats estaven «en estat avançat de radicalització» i tenien la voluntat d'atemptar a la capital catalana tot i no disposar d'infraestructura suficient per fer-ho.El jutge Manuel García Castellón els prendrà declaració dijous a partir de les cinc de la tarda. La causa està oberta pels delictes de terrorisme, a banda d'altres com organització criminal, contra el patrimoni o per tràfic de drogues. En total, s'han fet 18 detencions.