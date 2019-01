Onze detinguts en l'operatiu per desordres públics l'1-O, entre els quals els alcaldes de Celrà i Verges

El jutjat d'instrucció 4 de Girona té oberta una investigació per l'ocupació de les vies de l'AVE i no ha ordenat les detencions

L'operatiu de la policia espanyola relacionada amb l'ocupació de les vies de l'AVE a Girona l'aniversari de l'1-O suma onze detinguts, entre els quals els alcaldes de la CUP de Celrà, Dani Cornellà, i de Verges, Ignasi Sabater. Fonts de la defensa han detallat que l'operatiu continua en marxa i no es descarten més detencions. Segons informa el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, el jutjat d'instrucció 4 de Girona té oberta una causa, sense autor conegut, per aquests fets. A més, també afegeixen que el jutge no ha ordenat cap detenció i, per tant, serien detencions policials. A les portes de la comissaria de la policia estatal a Girona s'hi han aplegat un centenar de persones per donar suport als arrestats.La policia espanyola ha desplegat a primera hora del matí un operatiu que suma, fins a les onze del matí, deu detinguts. Entre els arrestats hi ha l'alcalde de Verges, Ignasi Sabater, i el de Celrà, Dani Cornellà. Tots dos de la CUP.Fins a les portes de les comissaria s'hi han traslladats els advocats Benet Salellas i Montserrat Vinyets per assistir els detinguts. Els agents que custodien l'entrada no els han deixat accedir a l'edifici fins que finalment han rebut una trucada informant-los que les declaracions començaran a dos quarts de dotze.Els lletrats critiquen que desconeixen el motiu de les detencions tot i que si que els han informat que és per un delicte de desordres públics. Salellas afirma que els arrestos són «injustificats» perquè per aquest tipus de delicte generalment la policia i el jutjat citen els investigats sense detenir-los abans. Al llarg del matí, el degoteig de vehicles traslladant detinguts ha estat constant i, de fet, no es descarten més detencions.L'operatiu està relacionat amb una investigació tutelada pel jutjat d'instrucció 4 de Girona. Això ha fet pensar els lletrats de la defensa que podria estar relacionada amb la manifestació antifeixista del 6 de desembre passat perquè aquest jutjat estava de guàrdia. La manifestació es va convocar com a protesta a un acte en defensa de la Constitució organitzat a Girona i que tenia el suport del partit ultradretà Vox.El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha informat finalment que les detencions són per una causa oberta al mateix jutja per l'ocupació de les vies de l'AVE l'aniversari de l'1-O. El TSJC precisa que el jutge no ha ordenat cap detenció i, per tant, que són detencions policials. El jutjat té la causa oberta amb un atestat policial sense autor.A les portes de la comissaria s'hi han concentrat un centenar de persones per donar suport als detinguts. També han convocat una manifestació a les vuit del vespre.