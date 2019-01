Metges de Catalunya convoca vaga de la sanitat concertada entre el 18 i el 22 de febrer

El sindicat es queixa que el CatSalut i les patronals no vulguin negociar millores assistencials, laborals i retributives

Actualitzada 16/01/2019 a les 15:45

Metges de Catalunya ha convocat vaga de la xarxa sanitària concertada entre els dies 18 i 22 de febrer, que afectarà més de 10.000 professionals de 53 hospitals d'aguts, 86 equips d'atenció primària, 50 centres sociosanitaris i 25 de salut mental. El sindicat torna a plantejar aquesta aturada dos mesos després de l'anterior vaga. Argumenta que no hi ha hagut «cap voluntat de negociació» sobre les millores assistencials, laborals i retributives, ni per part de les patronals ni de Salut, que «han menystingut el malestar dels facultatius». Metges de Catalunya retreu al director del CatSalut, Adrià Comella, que hagi incomplert la seva paraula d'abordar el conflicte obert amb la sanitat concertada un cop acordat el pacte amb els metges d'atenció primària de l'ICS.'Som metges, som sanitat i volem qualitat' serà novament el lema de la mobilització, que manté les reivindicacions plantejades al novembre: mesures per reduir la càrrega de treball i millorar la qualitat de l'assistència i millores laborals, professionals i retributives del personal facultatiu dels centres d'atenció primària i dels hospitals concertats. Són solucions que no es recullen en el conveni SISCAT però que es poden negociar «sense cap mena de problema legal», apunta el sindicat.L'organització recorda que la sanitat concertada es considera pública a efectes de l'aplicació de les retallades. El CatSalut, continua, «no es pot desentendre del conflicte», ja que finança el 95% del pressupost de les entitats concertades i té la titularitat de l'àmplia majoria de consorcis i empreses.