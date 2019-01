Juan Manuel Moreno, investit president de la Junta d'Andalusia amb els vots del PP, Cs i Vox

El president andalús promet governar «amb diàleg» i defuig «cordons sanitaris» amb l’extrema dreta

El Parlament andalús ha investit aquest dimecres el candidat del PP Juan Manuel Moreno Bonilla com a president de la Junta d’Andalusia gràcies als vots de la seva mateixa formació i els diputats de Ciutadans i Vox. Moreno ha obtingut 59 vots (PP, Cs i Vox) i 50 en contra (PSOE i Adelante Andalucia) i ha trencat 36 anys de mandat socialista a la Junta d’Andalusia. El seu serà un govern en minoria format per PP i Cs amb el suport extern de Vox, que ja ha advertit durant aquest debat que no abandonarà els seus postulats. Moreno ha afirmat que amb la seva investidura Andalusia inaugura «un nou temps» on s’obriran les «portes i finestres» de l’administració, i ha promès de nou governar amb «diàleg».El guió ha anat com estava previst i els representants de Cs i Vox han donat el ‘sí’ al nou president de la Junta, que al llarg del debat d’investidura ha promès que governarà sense complexes, i ha acatat ja algunes de les peticions que li ha fet Vox. En aquest sentit, ha fet una crida a eliminar els «cordons sanitaris» a l’entorn del partit d’ultradreta i condemnat els «atacs» que la formació de Santiago Abascal ha dit rebre.Davant seu, una Susana Díaz que ja ha dit que no té intenció d’abandonar el lideratge del PSOE andalús i que li ha retret que depengui d’una formació d’extremadreta que situa entre les seves peticions l’expulsió de 52.000 immigrants irregulars. Unes crítiques que també li han arribat de la portaveu d’Adelante Andalucia, Teresa Rodríguez, que ha afirmat que el seu serà el «govern dels rics».Per contra, Moreno ha rebut el suport de Cs i Vox, dues formacions que han intercanviat retrets en les últimes jornades. El líder de Vox a Andalusia, Francisco Serrano, ha insistit a demanar la derogació de la llei contra la violència de gènere i ha assegurat que la seva formació «ha vingut a quedar-se». «No renunciarem als nostres plantejaments», ha advertit alhora que ha recordat que el president necessitarà els seus vots per mantenir el control al Parlament.El portaveu de Ciutadans, Juan Martín, li ha recordat precisament que la seva formació no ha assolit pactes amb Vox, i per tant el govern només disposa del suport de 47 diputats. «A Ciutadans el vincla amb aquest govern un document signat amb 90 mesures, de la resta que hagi signat amb altres formacions vostè n’és el responsable», ha afirmat.