El Suprem no emprendrà cap acció pel permís a Rull per l'hospitalització del seu fill

La sala penal descarta posar els fets en coneixement de la fiscalia

Actualitzada 16/01/2019 a les 13:57

El tribunal estudia el cas

El tribunal que jutjarà els líders independentistes no emprendrà cap acció pel permís que es va concedir a Josep Rull el dia 5 de gener per sortir de Lledoners per visitar el seu fill hospitalitzat d'urgència. En una providència, donen per rebudes les comunicacions enviades des de la presó i també l'informe ampliatori remès per la directora del centre, Paula Montero, on detalla les circumstàncies en què es va concedir el permís. Fonts del Suprem confirmen que els magistrats no donaran trasllat a la fiscalia i es limiten a incorporar tota la documentació rebuda a la causa. El fill de Rull va caure al pati de la presó durant un vis a vis familiar, va perdre el coneixement i el van evacuar d'urgència en ambulància.L'accident del fill de Josep Rull es va produir dins la presó de Lledoners, durant una visita familiar, el dia de la vigília de reis. El nen va caure i es va donar un fort cop al cap, arribant a perdre la consciència. Una ambulància se'l va emportar a l'hospital de Manresa.La situació sobrevinguda va tenir lloc un dissabte, quan el Tribunal Suprem està tancat. Rull, com la resta d'acusats per l'1-O, està a disposició d'aquest tribunal i ha de ser el Suprem qui concedeixi els permisos pertinents (com va passar en el cas de Bassa i Turull, que va poder visitar la seva mare i pare respectivament, que estaven hospitalitzats).En aquest context, Serveis Penitenciaries van optar per consultar el jutjat de guàrdia de Manresa. En una resolució, aquest jutjat apuntava que no era competent per pronunciar-se sobre el permís de Rull, i citava l'article 161.4 del reglament penitenciari que recull que l'autorització ha de venir de l'autoritat judicial davant de la qual està a disposició l'intern (és a dir, del Suprem). Ara bé, el jutge de guàrdia també esmentava un altre apartat d'aquest article que faculta el director general de Serveis Penitenciaris a autoritzar un permís extraordinari per casos d'urgència. La fiscalia es va pronunciar a favor que el jutge autoritzés el permís a Rull.La comunicació als jutjats de Manresa va arribar a les 14.20h des de Lledoners i, finalment, l'exconseller va estar dues hores a l'hospital per visitar el seu fill. En tot moment, va estar custodiat pels Mossos d'Esquadra.Les comunicacions procedents de la presó de Lledoners van arribar al Tribunal Suprem els dies 8 i 14 de gener. A banda de la festivitat de Reis, el dilluns dia 7 també era festiu a la capital espanyola. El tribunal, a més, reconeix que ha rebut un informe de la directora de la presó ampliant el context i els passos que es van seguir a l'hora de concedir aquest permís extraordinari sense tenir l'autorització expressa del Suprem.En la providència, el tribunal –presidit per Manuel Marchena- diu que ha rebut la «documentació complementària referida a les circumstàncies i la gravetat de l'accident que va patir el fill de Rull».El tribunal es limita a incorporar aquesta documentació a la causa i descarta emprendre cap acció més. Això inclou no portar el cas davant la fiscalia. La decisió s'ha notificat a totes les parts personades.