Mor apunyalat l'alcalde de la ciutat polonesa de Gdansk després d'un atac en un acte benèfic

El seu lideratge va destacar per la defensa dels drets LGTBI i dels refugiats i immigrants

Actualitzada 14/01/2019 a les 18:05

L'alcalde de la ciutat polonesa de Gdansk, Pawel Adamowicz, ha mort aquest dilluns després de ser apunyalat durant un acte benèfic diumenge al vespre. El polític de 53 anys va rebre múltiples punyalades presumptament per un home de 27 anys que va ser detingut immediatament després de l'atac, segons informa la premsa local. Adamowicz va ser traslladat a l'hospital en estat crític, però els metges no han pogut salvar-lo. De moment, es desconeix el motiu de l'assassinat. Al capdavant de l'ajuntament de Gdanks des del 1998, Adamowicz era membre del partit liberal conservador Plataforma Cívica, que va governar a Polònia entre el 2009 i el 2015 abans de l'arribada de l'extrema dreta al poder. El seu lideratge va destacar per la defensa dels drets LGTBI i dels refugiats i immigrants que contrastava amb la posició del partit ultraconservador al govern, Llei i Justícia.La Comissió Europea ha condemnat aquest dilluns «l'atac brutal» abans que es conegués la seva defunció. Per la seva banda, el president del Consell Europeu i company de partit d'Adamowicz ha lamentat la seva mort quan s'ha fet pública la notícia. «El meu bon amic ha sigut assassinat», ha dit Donald Tusk al seu compte de Twitter.