La tinta dels tiquets de compra que s'esborra provoca càncer, segons un estudi

Un estudi internacional liderat per la Universitat de Granada ha apuntat que els tiquets de compra en els quals s'esborra la tinta contenen substàncies que provoquen càncer i infertilitat.El 90% dels tiquets de compra o rebuts que s'elaboren amb el paper tèrmic, la qual cosa fa que s'esborrin amb el temps, contenen bisfenol-A(BPA), un conegut disruptor endocrí que altera l'equilibri hormonal en les persones exposades i condueix a malalties com a malformacions genitourinàries, infertilitat, obesitat i càncer en òrgans dependents de les hormones, com el de mama.Així ho ha revelat un estudi liderat per la Universitat de Granada en el qual participen experts de l'Institut de Recerca Biosanitària de Granada (ibs.GRANADA) i l'Hospital Universitari Sant Cecilio de Granada, al costat de la Université Paris Descartes i l'Hospital Necker Enfants Malades de París i la National School of Public Health de Rio de Janeiro.Les conseqüències de l'exposició al bisfenol-A han provocat que la indústria busqui alternatives en la seva aplicació, com ocorre amb el «paper tèrmic».«Podem reconèixer aquest tipus de paper perquè si acostem una font de calor, per exemple un llumí, s'ennegreix de forma instantània», explica el catedràtic de Medicina de la Universitat de Granada Nicolás Olea, autor principal de la recerca al costat de José Manuel Molina, del ibs.GRANADA.En el seu treball, que publica la revista Environmental Research, els investigadors han analitzat la presència tant de BPA com de BPS en un centenar de rebuts del Brasil, Espanya i França.Els experts han considerat que fallen els sistemes de vigilància de la toxicitat dels compostos químics i han recalcat que no es cuida amb la rigorositat necessària als milers de persones que treballen com a caixers i estan en contacte continu amb aquesta substància perjudicial.«No hem de barrejar els tiquets amb el menjar en la cuina en desempaquetar la compra, el peix o la carn. Tampoc hem de jugar amb ells, ni arrugar-los per a tirar-los, escriure notes o guardar-los al cotxe, el moneder o la bossa», ha recomanat Olea, que ha optat per la mínima manipulació.