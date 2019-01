En marxa una operació antiterrorista a Barcelona i a Igualada

Els Mossos ja han detingut una persona a la capital de l'Anoia i fan sis entrades fruit d'una llarga investigació

Una operació antiterrorista està en marxa als barris Gòtic i del Clot de Barcelona i al municipi d'Igualada des de primera hora d'aquest matí. Els Mossos ja han detingut una persona a la capital de l'Anoia i estan fent sis entrades simultànies en el marc d'una operació anomenada Alexandria. Es preveuen una desena de detencions, una ja fet a Igualada, i les altres es faran a Barcelona. Fonts de la investigació han explicatque el grup tenia la intenció d'atemptar a la capital catalana, tot i que es desconeix encara si els seus integrants estaven preparats per fer-ho.Aquest dispositiu contra el jihadisme és fruit d'una llarga investigació de la Comissaria General d'Informació dels Mossos d'Esquadra relativa als delictes de terrorisme, contra el patrimoni, salut pública i organització criminal. L'operatiu està tutelat pel jutjat central número 6 de l'Audiència Nacional. Hi ha més de 100 agents de diferents unitats que hi participen.