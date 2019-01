La primera ministra ha convocat per demà una moció de confiança

Actualitzada 15/01/2019 a les 21:02

Intents d'última hora

Brexit dur o retard a la sortida

Moció de censura contra el govern de Theresa May

El parlament britànic ha rebutjat aquest dimarts l'acord del Brexit que la primera ministra britànica, Theresa May, va pactar amb Brussel·les. Quan queden només dos mesos i mig per la sortida oficial del Regne Unit de la Unió Europea, prevista pel 29 de març, la votació debilita encara més el govern de May i obre la possibilitat a la caiguda de l'executiu, a un retard del Brexit per intentar negociar de nou amb la UE o a una sortida desordenada del club. En una votació crucial per a May, 432 diputats a Westminster han tombat el text que estableix les condicions per a la sortida britànica del club de forma consensuada amb la UE. El rebuig parlamentari a l'acord del Brexit obre ara la incògnita sobre com reaccionarà May i, també, sobre si el líder de l'oposició, Jeremy Corbyn, presenta una moció de censura.Tant els laboristes i els unionistes nord-irlandesos de la DUP en bloc, com part del mateix partit conservador de May, han votat en contra de l'acord. El líder de l'oposició, el laborista Jeremy Corbyn, ha defensat aquesta posició durant el debat previ a la votació i ha reclamat convocar «eleccions generals».Segons May la principal reticència a l'acord a la cambra britànica era el pla de contingència irlandès, l'anomenat 'backstop', i per això, va reclamar als socis europeus «garanties addicionals» sobre la temporalitat d'aquest mecanisme per facilitar la votació.Per intentar donar oxigen a May, els presidents de la Comissió Europea i el Consell Europeu, Jean-Claude Juncker i Donald Tusk, van enviar una carta el dia abans de la votació garantint que qualsevol pla de contingència per evitar una frontera a Irlanda serà «temporal». Tanmateix, això no va convèncer als diputats escèptics de la solució irlandesa que van criticar la manca de caràcter legal de la promesa.La derrota de May obre dos escenaris possibles: una sortida sense acord, i desordenada, dels britànics de la Unió Europea, que podria tenir conseqüències imprevisibles per Londres i els seus socis europeus, o el retard del Brexit.Una sentència recent del Tribunal de Justícia de la UE va assenyalar que el Regne Unit pot aturar unilateralment l'article 50 dels tractats, el que va activar per sortir del club, i que donava un termini de dos anys per la marxa. El diari 'The Guardian' va publicar dilluns que la Unió Europea estaria disposada a retardar fins al juny la data de sortida si ho demana el govern britànic.El parlament britànic debatrà i votarà dimecres una moció de censura contra el govern de Theresa May. Després de la contundent derrota de l'executiu en la votació sobre l'acord del Brexit, que 432 diputats han rebutjat, May ha dit als diputats que, si l'oposició ho volia, se sotmetria a una votació sobre la seva continuïtat en 24 hores. El líder laborista, Jeremy Corbyn, ha confirmat la presentació d'una moció per tombar l'executiu, que també compta amb el suport dels liberal demòcrates, els independentistes escocesos, el Plaid gal·lès i els verds. «No pot creure seriosament que després de dos anys de fracassos pot negociar un bon acord pel poble d'aquest país», ha dit Corbyn a May, recordant-li que ha patit «una derrota catastròfica», la pitjor de cap govern britànic des dels anys 20.