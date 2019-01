Torna l'estafa del cupó de Mercadona pels seus 50 anys

Els Mossos d'Esquadra alerten de l'estafa que circula per les xarxes

Actualitzada 14/01/2019 a les 17:11

Torna una altra vegada el cupó fals dels 50 anys de Mercadona, no segueixis l'enllaç, volen les teves dades #Phishing pic.twitter.com/Wmf5DOiHcB — Mossos (@mossos) 13 de gener de 2019

Els Mossos d'Esquadra han alertat de l'estafa que torna a circular per les xarxes. Concretament, han avisat d'un fals cupó de 100 euros que donaria Mercadona als compradors per celebrar el seu 50 aniversari.Es tractaria d'una estafa que aconseguiria les dades personals de l'usuari un cop clicat l'enllaç compartit (phishing). Per aquest motiu, la policia autonòmica recomana no fer cas a aquest tipus de publicitat.