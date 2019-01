Ja es coneix el dia de l'estrena de l'última temporada de 'Game of thrones'

HBO ha publicat la data acompanyada d'un nou tràiler

Actualitzada 14/01/2019 a les 13:20

Els fans de Game of Thrones estan d'enhorabona. La cadena HBO ha fet pública la data d'estrena de la darrera temporada de la sèrie. Els seguidors sabien que l'exitosa sèrie creada per David Benioff i D. B. Weiss tornaria a la pantalla a l'abril d'aquest 2019, però ha estat aquesta matinada quan s'ha donat a conèixer el dia concret: el 15 d'abril.L’estrena es podrá veure tant a través d’HBO com de Movistar, ja que ambdues cadenes comparteixen els drets. Cal dir que els seguidors poden llegir en alguns mitjans que l’estrena oficial és el 14 d’abril, fet que es produeix perquè a Estats Units s’emetrà aquell dia de nit. A Espanya es podrà veure exactament alhora però aquí ja serà la matinada del diumenge al dilluns, per tant, dia 15 d’abril, ja que no compartim fus horari.HBO ha estat l'encarregada de fer pública la notícia durant aquesta matinada a través del seu compte de Twitter. El dia de l'estrena s'ha publicat acompanyat d'un nou tràiler de la darrera temporada en què es poden veure a Jon Snow, Sansa Stark i Arya Stark passejant entre les figures dels seus antepassats fins que, de cop, tot es gela i arriba l'hivern. Com diu la mateixa cadena, el proper 15 d'abril arriba «el principi del fi».