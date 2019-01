El truc de la nova Mary Poppins per desaparèixer dins d'una banyera

No s'han utilitzat efectes digitals per fer desaparèixer a la mainadera

Actualitzada 14/01/2019 a les 19:03

Went to the Savoy for drinks last night and I didn’t want to leave. I also had a Bathtub Gin. Mary Poppins would approve pic.twitter.com/YGdK6Z8mcm — Laura Kate Jones (@laurakatejones) 11 de gener de 2019

Durant les festes de Nadal molts nostàlgics han anat al cinema per veure el retorn de la mainadera més famosa, l'actriu Emily Blunt que interpreta a Mary Poppins en una nova aventura.Una escena de la pel·lícula mostra a Mary Poppins desapareixent per art de màgia dins una banyera plena d'escuma. Sense utilitzar efectes especials, els creadors del film se les van haver d'enginyar per tal que l'efecte visual fos perfecte. Ara, el truc ha vist la llum després de la publicació del making of del rodatge de la pel·lícula, i ha deixat a les xarxes bocabadades.