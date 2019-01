El govern espanyol denega el permís perquè l'Open Arms salpi cap a les aigües de Líbia

El capità marítim de Barcelona argumenta que els estats de la zona es neguen a acollir els nàufrags rescatats

Actualitzada 14/01/2019 a les 09:56

El capità marítim de Barcelona, que depèn del Ministeri de Foment, va denegar la setmana passada el permís perquè l'Open Arms salpi cap a les aigües de Líbia en una nova missió, segons ha avançat l'Ara i ha confirmat després l'ONG. L'entitat ha presentat al·legacions, però de moment el vaixell està bloquejat i només podrà operar en aigües espanyoles. El principal argument de la resolució, a la qual ha tingut accés l'ACN, és que els estats de la zona estan vulnerant el dret marítim internacional en negar-se a acollir els nàufrags rescatats, el que fa que el vaixell hagi hagut d'esperar «amb un elevat nombre de persones a bord i després viatjar durant períodes de diversos dies creuant el Mediterrani per arribar a un port segur».La resolució també remarca que el vaixell no compta amb els certificats que garanteixin el compliment de la normativa internacional per al transport d'un nombre elevat de persones a bord, perquè l'embarcació està certificada per a 18 persones en el seu funcionament normal. Signa la decisió el capità marítim de Barcelona, Javier Valencia Alonso.«Impedir-nos salvar vides és irresponsable i cruel. Polítics covards posen en marxa el comptador de morts», ha apuntat Òscar Camps, director de l'ONG, a través de Twitter.