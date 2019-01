Pugen a quatre els morts per l'explosió de París després de trobar el cos d'una dona entre la runa

Familiars de l’espanyola morta denuncien sentir-se «totalment abandonats» per part de l’ambaixada

Actualitzada 13/01/2019 a les 13:59

Pugen a quatre els morts per l’explosió en un forn de pa a París de dissabte després que els serveis d’emergències hagin trobat el cadàver d’una dona entre la runa. Una trentena de bombers segueixen treballant un dia després al lloc de l’incident, que hauria estat produït per una fuita de gas. També van morir dos bombers i la ciutadana espanyola Laura Sanz Nombela. En declaracions al diari ‘El País’, els familiars de la víctima han assegurat sentir-se «totalment abandonats» per l’ambaixada espanyola a la capital francesa, ja que el cadàver trigarà 10 dies en ser repatriat i el cos consular no els ha ofert ni allotjament ni ajuda psicològica.Sanz, de 38 anys, amb tres fills i resident a Burguillos, Toledo, va viatjar a París amb el seu marit per passar un cap de setmana romàntic. Segons el pare d'ella, José Luis Sanz Gutiérrez, era la primera vegada que visitava la capital francesa. S’allotjaven en un hotel just davant del forn de pa on es va produir l’explosió, al 9è districte de París.El pare de la víctima denuncia que el cònsul general el va venir a recollir a l’aeroport, el va dur fins a l’hospital i acte seguit va marxar. «Estem desatesos, no hem rebut ajuda de ningú», protesta Sanz. L’únic suport, diu, ha estat el d’una parella espanyola resident a París que es va desplaçar fins a l’hospital per oferir-los casa seva.El Consulat General espanyol a París ha explicat que el consul adjunt es va traslladar immediatament a l’hospital tan bon punt va saber que hi havia una ciutadana espanyola ingressada. Va passar tota la tarda amb el marit, fins que li van comunicar que Sanz havia mort.L’explosió ha deixat prop d’una cinquantena de ferits. Una forta olor de gas va cridar l’atenció dels veïns, que van trucar els bombers, segons testimonis recollits per la cadena BFM-TV. L’explosió es va produir quan van arribar els bombers. Segons la cadena de notícies ‘France info’, l’ona expansiva va provocar destrosses fins a cent metres a la rodona.