Va agafar la baixa mèdica quan va saber que l'estaven investigant

Actualitzada 11/01/2019 a les 18:22

Els Mossos d'Esquadra investiguen des del juliol un agent de la Guàrdia Urbana per comprar i vendre rellotge robats, segons ha avançat El Periódico i han confirmat a l'ACN fonts municipals. Se l'investiga per un delicte de receptació. El guàrdia urbà portava poc més d'un any en el Grup de Delinqüència Urbana del districte de Sant Martí, que inclou la zona del Port Olímpic, on es produeixen molts robatoris de carteres i rellotges a turistes a la nit, a la sortida de les discoteques. L'agent està en llibertat i just es va agafar la baixa mèdica quan va saber que estava sent investigat, de forma que continua cobrant el seu salari perquè no pot ser suspès.