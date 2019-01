Creuen que un mur de gel separa el nostre planeta de l'espai exterior

Actualitzada 11/01/2019 a les 19:00

La Conferència Internacional de Flat Earth organitza per l'any 2020 un creuer que té com a objectiu arribar fins al mur de gel que rodeja la terra i que, segons els creients d'aquesta teoria, separa el nostre planeta de l'espai exterior.El viatge només està destinat a aquells que creuen que la Terra és plana. Aquesta teoria afirma que la Terra és un disc gegant, rodejat d'una paret de gel coneguda per tothom com l'Antàrtida. La Conferència Internacional de Flat Earth assegura que les agències espacials del món menteixen en assegurar que el nostre planeta és una esfera, una mentida que data de la Guerra Freda.