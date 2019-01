Troben viva, tres mesos després, a una menor desapareguda després de l'assassinat dels seus pares

Jayme Closs, de 13 anys, va aconseguir fugir del seu segrestador

La menor de 13 anys desapareguda fa tres mesos a Wisconsin, Estats Units, ha estat trobada pels veïns de Gordon, un poble situat a pocs quilòmetres d'on residia la menor amb els seus pares. La policia ha assegurat que ha detingut al responsable del segrest.Aquest cas va tenir paralitzada la societat dels Estats Units, quan el passat 15 d'octubre James Closs, de 56 anys, i la seva dona Denise, de 46, van ser trobats morts. La seva filla, Jayme Closs, estava desapareguda des de llavors. La seva desaparició va mobilitzar més 1.500 voluntaris i es va oferir una recompensa de 25.000 dòlars per a qui aconseguís trobar-la.Un veí de Gordon, un poble situat a una hora en cotxe del domicili on va tenir lloc l'assassinat, va alertar al 911 després que la petita Jayme Closs truqués a la seva porta. Tal com descriu aquest veí, la nena estava molt prima i bruta.La policia ha afirmat que s'ha detingut al principal sospitós d'aquest succés. De moment es desconeixen més detalls sobre la fugida de la menor, qui es troba ingressada en un hospital de la zona per rebre tractament.