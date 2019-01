Investiguen a una empleada de la presó per enverinar amb metadona a sis sanitaris

La causa de l'enverinament podria ser «gelosia professional» vers un altre company

Actualitzada 11/01/2019 a les 19:21

La Policia Nacional investiga a una treballadora de la infermeria de la presó provincial de Huelva com a possible autora de l'enverinament, amb metadona, de sis sanitaris durant el passat mes de novembre, segons fonts de la investigació.L'empleada va ser detinguda fa tres setmanes i posada a disposició del jutge, qui la va posar en llibertat amb càrrecs després de prendre-li declaració el passat 3 de desembre.La detenció es va produir com a resultat d'una investigació oberta per Instituciones Penitenciarias durant el passat mes de novembre. L'operació es va dur a terme per determinar les causes de la intoxicació de sis treballadors de la infermeria de la presó de Huelva.Segons les mateixes fonts, la investigació es va centrar, des del principi, en les persones que tinguessin relació amb la infermeria i accés a la metadona, substància que està custodiada sota clau.El diari Huelva Información ha avançat que aquesta dona, que ha de comparèixer davant la justícia els dies 1 i 15 de cada mes, està sent investigada per un delicte de lesions i un altre contra la salut pública. El mateix mitjà recull que la causa de l'enverinament podria ser «gelosia professional» vers un altre company.Els fets van tenir lloc el passat 15 de novembre, quan sis sanitaris de la presó van començar a presentar símptomes de malestar general. Llavors, van ser atesos pels mateixos serveis mèdics que estaven de servei al centre penitenciari, però a causa de l'empitjorament del seu estat, van haver de ser traslladats d'urgència a l'Hospital Juan Ramón Jiménez.Un cop a l'hospital, els sis afectats van ser sotmesos a una anàlisi toxicològica i tots van donar positiu en consum de metadona.