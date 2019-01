Diversos ferits després d'una explosió en una fleca al centre de París

Fonts policials parlen de 20 ferits, dos d’ells de gravetat

Actualitzada 12/01/2019 a les 11:00

Una forta explosió en una fleca al centre de París ha causat avui «nombrosos ferits» que podrien arribar a la vintena, segons fonts policials. La deflagració s’ha registrat sobre les 9.10 hora local i ha estat precedida d’una incendi, que segons els primers indicis estaria relacionat amb una fuita de gas. L’explosió ha fet tremolar les finestres i vidres i ha causat importants danys materials als edificis i comerços del voltant, com ha pogut comprovar EFE. A més, ha generat una columna de fum visible des de molts punts de la ciutat.Una hora després, encara hi havia un núvol dens de fum al carrer Trévise, on s’ubica la fleca, i al seu voltant, on hi ha importants atraccions turístiques com el Museu de Cera de Grévin o el teatre de varietats Follies Bergeres.Desenes de bombers s’han desplaçat al lloc, que ha estat acordonat, però no aconsegueixen, fins al moment, sufocar l’incendi. Jean, un jove que viu davant la fleca, ha explicat a EFE que diverses finestres de casa seva s’han trencat després d’un baluern «que semblava un terratrèmol». El canal públic de la televisió francesa ofereix un balanç provisional de 20 ferits, dos d’ells en estat crític, segons fonts policials, però no existeix d’un recompte oficial. L’explosió ha tingut lloc en un moment en què els carrers de París es troben preses per les forces de seguretat a causa d’una nova jornada de protestes dels anomenats «armilles grogues», que es tem que puguin generar disturbis.