L'arrestat té 21 anys i està acusat d'un delicte de lesions i d'un altre de violència física i psíquica habitual a la llar

Actualitzada 11/01/2019 a les 14:04

Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 21 anys per maltractar el seu fill de dos mesos. El nadó està hospitalitzat i va ser el centre on es troba el que va activar el protocol per maltractament. L'arrest es va fer en un municipi del Maresme aquest dijous a la tarda. Segons la policia catalana, està acusat d'un delicte de violència física i psíquica habitual a la llar i un altre de lesions. El detingut és de nacionalitat uruguaiana.