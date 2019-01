Afirma que estava enfadada amb la víctima per una discussió que havien tingut la nit anterior

Actualitzada 10/01/2019 a les 21:44

La menor de 17 anys detinguda per matar la mare a Banyoles ha reconegut els fets durant la reconstrucció del crim, que s'ha fet aquest dijous al vespre al domicili familiar de l'avinguda Països Catalans. Segons fonts properes a la investigació, un cop a l'escena del crim ha explicat que tenia problemes en la relació amb la seva mare i que estava enfadada per una discussió que havien tingut la nit anterior. Per això, admet que dimecres al matí la va atacar amb un ganivet de cuina. L'autòpsia ha conclòs que la dona, de 53 anys, ha mort degollada tot i que tenia diverses ferides d'arma blanca al cos. Està previst que la detinguda passi a disposició de la Fiscalia de Menors aquest divendres.