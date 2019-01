La direcció del PDeCAT insisteix en facilitar la tramitació dels pressupostos de l'Estat

El sector de Bonvehí i Bel s'imposa a l'espai que encapçala Nogueras tot i que coincideixen en votar 'no' als PGE si no arriba cap proposta política

Actualitzada 10/01/2019 a les 10:57

La majoria de la direcció del PDeCAT opta per facilitar la tramitació dels pressupostos generals de l'Estat (PGE). El sector que encapçalen el president del partit, David Bonvehí, i el coordinador d'Organització i diputat al Congrés, Ferran Bel, insisteixen en donar més marge de temps a Pedro Sánchez, a l'espera d'una proposta política per a Catalunya. Aquest espai majoritari s'imposa al que lidera la vicepresidenta, Míriam Nogueras, partidària de no facilitar la tramitació dels PGE i, fins i tot, presentar-hi una esmena a la totalitat. Això sí, les dues ànimes coincideixen en votar 'no' als comptes espanyols si no arriba cap oferta concreta per solucionar el conflicte entre Catalunya i l'Estat.Fonts de la direcció han explicat a l'ACN que, ara mateix, la direcció s'inclina per facilitar la tramitació dels PGE, tot i votar en contra de les esmenes a la totalitat de PP i Cs al Congrés. Alguns dirigents consultats apostaven perquè la Direcció Executiva de dilluns posés a votació el suport o no a la tramitació dels comptes espanyols. Finalment només hi va haver debat, sense cap votació. Però la maquinària oficialista pressiona perquè el PDeCAT tramiti els PGE.L'alcalde de Gironella i membre de la direcció del partit, David Font, assegura en un article a 'El Món' aquest dijous que «no és encertat» tombar els PGE a primera volta. «Sense moure’ns del 'no', la major demostració de la incapacitat d’un govern d’arribar a acords, consensos o majories és quan avança la tramitació d’un projecte de llei, com els pressupostos, sense la possibilitat que cap dels grups que li poden donar suport ho acabi fent», subratlla.Amb tot, continua el debat sobre si finalment PDeCAT i ERC facilitaran la tramitació dels PGE o no. Fins i tot hi ha veus dins el Partit Demòcrata que no amaguen que caldria repensar el 'no' als comptes espanyols, si finalment s'acabessin votant.Des de la formació que comanda Bonvehí també confien que els membres del Govern amb carnet del PDeCAT pressionin per, almenys, poder tramitar els pressupostos de l'Estat. Tot i que el president de la Generalitat, Quim Torra, ja va deixar clar dimecres que aposta per no aprovar ni tramitar els PGE sense un «moviment» a favor de l'autodeterminació. A més, ahir al vespre va advertir que hi hauria una «crisi de Govern» si el PDeCAT o ERC votessin a favor dels comptes, en contra de la posició del cap de l'executiu.