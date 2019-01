L'autòpsia conclou que la dona de Banyoles va morir degollada

Els Mossos d'Esquadra han detingut la filla de 17 anys com a suposada autora del crim

Actualitzada 10/01/2019 a les 17:33

L'autòpsia ha conclòs que la dona de 53 anys trobada al seu domicili de Banyoles dimecres a la nit va morir degollada. Segons fonts properes a la investigació, la víctima tenia múltiples talls al cos però la ferida mortal és la del coll. Els forenses li han fet l'autòpsia aquest dijous. Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest migdia la filla de 17 anys de la víctima, actualment única sospitosa del crim. Els investigadors sospiten que la va matar el matí del dimecres. Més tard va fugir en direcció a un apartament familiar a Platja d'Aro (Baix Empordà), població on els Mossos l'han arrestat. La detinguda passarà divendres a disposició de la Fiscalia de Menors.La víctima de Banyoles va morir degollada, segons ha conclòs l'autòpsia que els forenses que li han fet al cos de la víctima aquest dijous a l'Institut de Medicina Legal de Girona. Segons fonts properes a la investigació, la dona de 53 anys tenia diverses ferides d'arma blanca al cos però la mortal és la del coll. A més, les ferides serien compatibles amb el ganivet de cuina trobat ensangonat a l'escena del crim.A hores d'ara, l'única sospitosa de la mort de la dona és la seva filla de 17 anys. Els investigadors sospiten que el crim va tenir lloc dimecres al matí, fet que quadraria també amb el testimoni de veïns que van sentir crits i una baralla cap a dos quarts de deu. El cos de la dona estava estès a terra al seu dormitori, als peus del llit i no duia roba. Les mateixes fonts assenyalen que al pis no hi havia accessos forçats.A banda del ganivet, l'escena del crim també van localitzar una nota manuscrita que els Mossos d'Esquadra de la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) de Girona atribueixen a la menor. Al text, confessa implícitament ser l'autora del crim i s'acomiada dient que té intenció de suïcidar-se situant paratges de l'entorn de Banyoles.Va ser un altre fill de la víctima –germà de la detinguda- qui va trobar el cos de la víctima. El jove, que ja no viu al pis, anava a sopar a casa de la seva mare cada dimecres i cap a les nou del vespre va avisar la policia després de trobar-la morta. Els Mossos van obrir una investigació i van intentar localitzar la menor, que aleshores estava desapareguda, rastrejant els llocs on podria haver anat a treure's la vida. No la van trobar.La investigació policial ha seguit el rastre de la filla fins a un apartament familiar de Platja d'Aro. Segons han constatat els agents, la menor era a la població almenys el mateix dimecres a la tarda. Els Mossos han muntat un dispositiu de vigilància al voltant del pis i, passades les dotze del migdia, han localitzat i detingut la menor com a sospitosa de la mort de la seva mare.Està previst que la sospitosa, que té un historial clínic per problemes mentals, passi a disposició de la Fiscalia de Menors divendres. El cas es troba sota secret de sumari decretat pel Jutjat d'instrucció 2 de Girona.