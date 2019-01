Els investigadors van trobar una nota manuscrita, que atribueixen a la menor, on s'acomiadava i reconeixia els fets

Actualitzada 10/01/2019 a les 10:16

Els Mossos d'Esquadra continuen buscant la filla de 17 anys de la dona de 53 trobada morta a ganivetades dimecres a la nit a Banyoles. A l'escena del crim, el domicili familiar situat a l'avinguda Països Catalans 45-47, els investigadors van trobar una nota manuscrita, que atribueixen a la menor. En el text, la filla de la víctima s'acomiadava i reconeixia implícitament l'autoria dels fets. Els agents ja van iniciar la recerca de la menor ahir però fins al moment no hi ha hagut resultats. La comitiva judicial va fer l'aixecament de cadàver a quarts de quatre de la matinada. El furgó funerari va traslladar la víctima a l'Institut de Medicina Legal de Girona on els forenses li faran l'autòpsia.