El director d'El Periódico de Catalunya, proposat per dirigir TVE

Segons Vertele, Rosa Maria Mateo li hauria ofert el càrrec que ara ocupa Eladio Jareño

Actualitzada 10/01/2019 a les 19:14

Enric Hernández, director de El Periódico de Catalunya podria ser el nou director de TVE en el cas que accepti la proposta que li hauria fet l'actual responsable de Radio Televisión Española, Rosa Maria Mateo.Segons afirma el digital Vertele , Hernández, que no ha volgut fer declaracions sobre el tema, substituiria en el càrrec a Eladio Jareño qui, malgrat la seva vinculació a l'anterior etapa del govern del PP, havia mantingut el seu lloc de treball al capdavant de TVE. Les informacions del digital apunten al fet que Jareño estaria negociant formar part del Consell d'Administració de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals en representació de Ciutadans.Enric Hernández és el director del rotatiu català des de l'any 2010 i en els últims mesos ha protagonitzat més d'un enfrontament amb el govern català, sobretot a causa de la polèmica generada per la denominada 'The Note', que va publicar El Periódico en exclusiva i que afirmava que la intel·ligència nord-americana havia avisat a la policia catalana de la imminència d'un atemptat a la Rambla de Barcelona.