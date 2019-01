Alerten d'una campanya que suplanta al BBVA i demana les credencials de seguretat

Els clients reben correus falsos de l'entitat bancària

Consells per evitar el 'phising'

La Guardia Civil ha alertat d'una campanya de correus electrònics fraudulents que suplanten a l'entitat bancària BBVA, amb l'objectiu de dirigir a la víctima a una pàgina falsa (phishing) que simula ser la web legítima del banc per a robar les seves credencials d'accés.Els clients del banc reben un correu com si fos una notificació oficial del BBVA on informen que la seva informació de seguretat no s'ha actualitzat correctament i per això demanen actualitzar-los si no es vol que el compte quedi suspés. Tal i com es mostra a la imatge:Si l'usuari clica a l'enllaç que hi ha al correu es redirigit a una pàgina que suplanta la del BBVA, de forma casi imperceptible que no és la original, on ha d'introduir les credencials per accedir al servei de banca online.Un cop introduïdes, a continuació es sol·licita insertar una clau rebuda per SMS per confirmar la simulació. Amb les dades proporcionades, els ciberdelinqüents aconsegueixen totes les dades per poder accedir al compte bancari.La Guardia Civil demana als ciutadans que hagin rebut i seguit tots els passos del mail fictici que es posin en contacte amb el BBVA per informar-los.Per evitar aquest tipus de fraus recomenen:- No obrir correus d'usuaris desconeguts o que no s'hagin sol·licitat, eliminar-los directament. No contestar en cap cas a aquests correus.- Tenir precaució en seguir enllaços i descarregar fitxers adjunts de correus, encara que siguin de contactes coneguts.Si no hi ha certificat, o si no correspon amb el lloc al qual s'accedeix, no facilitar cap mena d'informació personal: nom d'usuari, contrasenya, dades bancàries, etc.- En cas de dubte, consultar directament amb l'entitat implicada o amb tercers de confiança, com són les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat (FCSE) i l'Oficina de Seguretat de l'Internauta (OSI).