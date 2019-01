Alerta per la presència de sulfits en un suc de llimona

El producte s'ha comercialitzat a Catalunya

Actualitzada 10/01/2019 a les 19:37

La Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aecosan), que depèn del Ministeri de Sanitat, ha emès dues alertes per a advertir als al·lèrgics de la presència de sulfits en un suc de llimona concentrada i de cacauet en un gelat de maduixa que es ven en cons.La primera alerta és del 4 de gener quan l'agència va tenir coneixement d'una notificació d'alerta traslladada per les autoritats sanitàries d'Alemanya relativa a la presència de sulfits no declarats en el suc de llimona concentrada de la marca Piacelli Citrilemon.Com a mesura de precaució, la Aecosan recomana a aquells consumidors al·lèrgics als sulfits que poguessin tenir el producte a les seves llars que s'abstinguin de consumir-lo. El suc es ven en una ampolla de plàstic groc rodona-ovalada amb tapa abatible verd i una etiqueta de paper impresa multicolor. I la partida en qüestió afectada té com a data de caducitat el 14 de juliol de 2020.El producte ha estat fabricat a Itàlia i distribuït a establiments d'Espanya (a Catalunya), Bèlgica, Albània, Bulgària, el Brasil, el Canadà, Suïssa, República Txeca, Alemanya, Estònia, França, Regne Unit, Geòrgia, Guinea Equatorial, Hong Kong, Irlanda, Itàlia i Lituània. També, de Luxemburg, Letònia, Malta, Maldives, Malàisia, Països Baixos, Filipines, Polònia, Romania, Surinam, els Estats Units i Sud-àfrica.La segona alerta és del 8 de gener i està relacionada amb uns cons de gelat de maduixa de la marca Hissi King, que es comercialitzen en una caixa de cartó amb sis unitats. L'alerta és sobre una partida que té com a data de caducitat novembre de 2020. El producte conté cacauets no declarats.El gelat ha estat fabricat a Regne Unit i distribuït a establiments de Regne Unit, Irlanda i Espanya (Comunitat Valenciana).