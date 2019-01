Vox renuncia a l'expulsió dels immigrants i derogar la Llei de violència de gènere

S'ha acordat eliminar l'impost de successions, reduir la despesa de Canal Sur i impulsar un pla de suport a les famílies

Actualitzada 09/01/2019 a les 19:14

Vox rebaixa substancialment les seves pretensions

Beneficis per a les famílies

Vox ha renunciat a la derogació de la Llei de violència de gènere, igualtat i de drets LGTBI en l'acord assolit amb el PP. Els dos partits han rubricat un acord que permetrà a Cs i PP un canvi històric en el govern d'Andalusia. En el pacte –que té 37 punts- no apareix aquest punt, que era una de les exigències que Vox va posar sobre la taula dimarts a canvi del seu suport al candidat Juanma Moreno. En el document, però, sí apareix un acord per promoure una Llei de concòrdia que substitueixi la llei de memòria històrica. Vox també havia plantejat l'expulsió de 52.000 immigrants il·legals però, finalment, el partit d'ultradreta ha rebaixat pretensions i els dos partits pacten treballar per una immigració «ordenada, legal, respectuosa amb la cultura occidental i vinculada sempre al mercat laboral». També s'eliminarà l'impost de successions, es pacta reduir la despesa en mitjans públics i impulsar un pla integral de suport a les famílies.Després de tres reunions maratonianes en 24 hores, PP i Vox han aconseguit tancar un acord a través del qual els 12 diputats de la formació ultradretana donaran suport a un govern de Cs i PP a Andalusia, convertint en el primer president popular a Juanma Moreno Bonilla.Els secretaris generals dels dos partits, Javier Ortega Smith (Vox) i Teodoro García (PP) acompanyats dels líders a Andalusia de les dues formacions (Juanma Moreno Bonilla i Francisco Serrano) han rubricat l'acord, que compta amb 37 punts. Un acord que s'ha signat al marge de Cs, que serà el soci de govern del PP.En el llistat, han desaparegut algunes de les propostes més polèmiques que Vox va posar sobre la taula dimarts com a condició per assolir un pacte a Andalusia. Entre elles, derogar la Llei de violència de gènere, igualtat i a favor dels drets LGTBI, que va ser la primera condició que van imposar els d'ultradreta per donar el seu suport al PP.Un fet que ha lamentat el secretari general de Vox, Javier Ortega Smith. «Ens hagués agradat que s'hagués atès aquesta petició però seguirem impulsant totes les mesures que no apareixen en l'acord per la via parlamentària», ha avançat. Ortega també ha reconegut que han hagut de cedir i ha defensat que Vox ha negociat «amb màxima responsabilitat» perquè han entès que existia «una oportunitat històrica» per un canvi polític a Andalusia i calia fer «el màxim esforç». «Hi ha hagut cessions per les dues bandes», ha afegit.En el document tampoc apareixen mesures dràstiques en immigració, com l'expulsió de 52.000 immigrants il·legals o l'obligació dels metges de denunciar els malalts que anessin a centre mèdics i no tinguessin papers. Vox també renuncia a canviar la festivitat autonòmica d'Andalusia del 28 de febrer al 2 de gener per commemorar la reconquesta.Per contar, i en matèria d'immigració, l'acord recull el compromís de complir la legislació vigent, evitant totes les decisions que afavoreixin un «efecte crida» i combatre també les màfies que trafiquen en persones. A més, recullen la voluntat de treballar per una immigració «ordenada, legal, respectuosa amb la cultura occidental i vinculada sempre al mercat laboral». També posar tots els recursos de la Junta d'Andalusia per «combatre el fonamentalisme islàmic». Tot, sense concretar cap mesura.Una de les peticions de Vox també era la de derogar la Llei andalusa de memòria històrica, que serà substituïda per una llei «de concòrdia».La formació d'ultradreta també demanava que un discurs oficial del president de la Junta d'Andalusia condemnant els atacs a Vox. En l'acord, però, es rebaixa aquest punt i s'esmenta que s'advocarà per un govern «basat en el diàleg i el respecte a totes les forces constitucionalistes, condemnant tot atac a qualsevol força política».D'altra banda, destaca tot un paquet de mesures pensades per a les famílies. En l'acord s'esmenta un pla integral per a les famílies amb accions per fomentar la natalitat amb mesures com ampliar de 0 a 3 anys la gratuïtat de l'educació, implantar una xarxa d'escoles bressol i beneficis fiscals per a les famílies, especialment les nombroses. Així mateix, s'impulsarà la creació d'una Conselleria de Família.També es comprometen a posar en marxa un sistema d'atenció a les dones amb embarassos no desitjats i desenvolupar un pla andalús d'adopció. En matèria de sanitat, entre d'altres, es conjuren per lluitar contra l'anomenat «turisme sanitari». I també acorden integrar les ambaixades comercials d'Andalusia existents a l'estranger amb la xarxa estatal.Una altra demanda de Vox era tancar la ràdio i la televisió pública andalusa. En canvi, l'acord amb el PP aposta per «reduir la despesa, millorar l'eficiència i racionalitzar els recursos».D'altra banda, i en matèria econòmica, s'acorda bonificar el 99% de l'impost de successions i donacions i reduir el tram autonòmic de l'IRPF i l'impost del patrimoni. També apareix un acord per «eliminar tots els organismes superflus i suprimir l'administració paral·lela», en referència als batejats com a «xiringuitos socialistes».També es posen d'acord per recolzar per llei la tauromàquia i promoure expressions culturals i populars com el flamenc i la Setmana Santa així com donar suport a la caça.