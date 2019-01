Vox pacta amb Moreno el seu suport a Andalusia i garanteix el govern de PP i Cs

Juanma Moreno i Ortega Smith signen l'acord en breu

Actualitzada 09/01/2019 a les 18:14

PP i Vox han tancat finalment un acord per a la investidura de Juanma Moreno com a president de la Junta d’Andalusia que –sumat al que els populars han tancat minuts abans amb Cs- atorga al candidat del PP els 59 escons (quatre més que els necessaris) per sortir elegit al Parlament andalús. El propi Moreno i el secretari general de Vox, Javier Ortega Smith, signen l'acord en breu.Els 12 diputats d’extrema dreta comunicaran aquest dijous a la presidenta del Parlament andalús, Marta Boquet, que donen suport a la investidura. L’acord s’ha assolit en base a un document que signaran en breu les dues formacions i que contindrà els compromisos assolits pel PP que totes dues forces provaran d’impulsar conjuntament al Parlament andalús. Cs ha advertit al PP que els seus acords amb Vox no poden vincular l’executiu que formaran les dues formacions.