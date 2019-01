Torra aposta per no tramitar els pressupostos de l'Estat sense «moviment» a favor de l'autodeterminació

El cap de l'executiu insta Sánchez a ser «valent» per abordar una «decisió políltica»

Actualitzada 09/01/2019 a les 13:45

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha apostat per mantenir un 'no' tant a l'aprovació com a la tramitació dels pressupostos de l'Estat si el govern espanyol no fa un «moviment polític» per abordar l'autodeterminació. En una roda de premsa aquest dimecres al Palau de la Generalitat, Torra ha advertit que «no s'ha mogut res» respecte de les peticions dels independentistes al president del govern espanyol, Pedro Sánchez. I per tant: «Som on érem». «Em sembla que ha quedat clar tant per part del PDeCAT com ERC que si no hi ha un moviment polític en aquesta línia els pressupostos no és que no s'aprovaran sinó que tampoc es permetria la seva tramitació», ha insistit. Per això ha instat Sánchez a ser «valent», a prendre una «decisió política», i a fer un pas endavant en «l'exercici del dret a l'autodeterminació».En aquest context, Torra ha recordat que des del debat de política i general i des de la moció de censura que va situar Sánchez a la Moncloa, PDeCAT i ERC han demanat una «solució política» que passi per l'exercici de l'autodeterminació. «Des d'aleshores no s'ha mogut res sobre aquest extrem, som on érem», ha reiterat en ple debat sobre la tramitació dels comptes.Per això ha instat el cap de l'executiu a «moure's» i prendre una decisió política en aquest sentit. Si ho ha fa, ha dit, «sap que comptarà amb el suport per tirar endavant la tramitació dels pressupostos».En aquest context, Torra ha tornat a estendre la mà al diàleg, al marge que tirin endavant els números de l'Estat. «Estarem amatents a proposar, a dialogar amb l'Estat, en qualsevol reunió hi hem anat amb respostes concretes; i per tant desvinculem el diàleg amb l'Estat del que és una negociació pressupostària», ha afegit.«L'únic xec en blanc» de l'independentisme va ser precisament la moció de censura per fer caure Mariano Rajoy de la presidència del govern espanyol. I «a partir d'aquí estem disposats a negociar, dialogar, mediar; però per votar els pressupostos ja vam posar condicions, res no s'ha mogut des d'aleshores», ha resolt Torra en posar també sobre la taula els «presos i exiliats».Tot plegat ho ha dit en la roda de premsa de presentació del XXX Premi Internacional Catalunya 2018, a la sala Torres García de la Generalitat.