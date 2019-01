PP i Cs tanquen un acord de govern a l'espera de Vox

El pacte situa Moreno com a president i Marín com a vicepresident

Actualitzada 09/01/2019 a les 17:23

El PP i Cs han signat aquest dimecres al Parlament andalús l’acord de 7 punts per a la formació del nou govern a Andalusia, que situa (i aquest és el seu primer punt) a Manuel Moreno Bonilla com a candidat a la presidència de la Junta d’Andalusia i a Juan Antonio Marín Lozano com a vicepresident. L’acord -que no podrà tenir viabilitat si Vox no acaba donant suport a la investidura- implica que Cs donarà suport amb els seus 21 diputats a la investidura de Manuel Moreno, i estableix que el govern de la Junta «estarà composat per un nombre de conselleries i delegacions territorials menor a l’actual», sense especificar-ne el número.A més, deixa clar que la nova Junta «establirà les seves prioritats en els acords programàtics signats per les dues formacions», és a dir, no per una d’elles amb Vox, per exemple, i que l’estructura del govern «es decidirà de manera consensuada per ambdues formacions». Qualsevol modificació de l’acord, conclou el document, «requerirà el consens exprés de PP i Cs».