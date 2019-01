Organitzacions feministes volen demanar la il·legalització de Vox per atacar el principi d'igualtat

Critiquen Cs i PP per permetre que els drets de les dones siguin «moneda de canvi» en la negociació a Andalusia

Impuls al pacte contra la violència de gènere

Organitzacions feministes estudiaran si existeixen arguments jurídics per demanar la il·legalització de Vox per atacar el principi d'igualtat recollit a la Constitució i també es plantegen querellar-se contra els seus dirigents per injúries. Ho han anunciat en un acte conjunt celebrat a Madrid per criticar la postura el partit sobre les polítiques de protecció de les dones. Durant l'acte, han anunciat tot un any de mobilitzacions, amb un primer gran acte davant el Parlament d'Andalusia el 15 de gener. També han carregat contra Cs i PP per accedir a negociar amb el partit ultradretà i consideren que són «còmplices» per accedir a usar com a «moneda de canvi» els drets de les dones en la negociació a Andalusia.Més d'un centenar d'associacions de dones han signat el manifest 'Ni un pas enrere' i han explicat que plantegen tot un any de mobilitzacions, que arrencaran el proper 15 de gener amb una manifestació davant del Parlament d'Andalusia i que serà el «tret de sortida» per a les mobilitzacions del 8 de març.Durant un acte a Madrid, diferents col·lectius han carregat contra Vox i també contra PP i Cs per accedir a negociar-hi, tot i que el partit de Santiago Abascal hagi posat com a primera condició la derogació de la Llei de violència de gènere. «Si no es fan enrere, com podran justificar PP i Cs que defensen el dret de les dones?», s'ha preguntat la presidenta de la Federació de dones progressistes, Yolanda Basteiro.Els col·lectius també s'han posat com a objectiu estudiar jurídicament si hi ha opcions de demanar la il·legalització de Vox -en aplicació de la llei de partits- perquè consideren que ataca el principi d'igualtat de la Constitució. La presidenta de l'Associació de Dones Juristes Themis, María Ángeles Jaime de Pablo, ha explicat que estudiaran si és «aplicable a Vox» aquesta llei de partits. També estudien querellar-se contra el partit ultradretà per injúries.Paral·lelament, el Congrés dels Diputats ha acollit la primera reunió per posar en marxa la ponència per aplicar les mesures urgents del Pacte d'estat contra la violència de gènere. Aquest pacte compta amb el consens de tots els grups.