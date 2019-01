Detinguts dos homes per agredir «brutalment» a una cambrera

Li van tirar un got de vidre a la mà, la van colpejar al tòrax i al cap i agafant-la del cabell la van arrossegar

Actualitzada 08/01/2019 a les 18:37

Dos homes han estat detinguts a Jaén per agents de la Policia Nacional després de clavar una «brutal pallissa» a una la cambrera del bar on estaven. La víctima els va reclamar que abonessin el pagament de les consumicions, i va ser llavors quan es va produir l'agressió.Els fets van ocórrer a les 2.30 hores de diumenge, quan la sala del 091 va ser alertada de l'agressió. Segons ha informat el cos policial, els agents van haver d'evitar la fuga en cotxe dels acusats, interposant el vehicle policial a la via. Després, van comprovar que els detinguts estaven sota els efectes de l'alcohol, donant una taxa de 0,68 mg/l en la prova d'alcoholèmia.Mentre s'efectuava la detenció, una segona patrulla s'entrevistava amb la víctima, qui va explicar que en negar-se a servir-los més alcohol i demanar-los l'import de les begudes consumides li van tirar un got de vidre a la mà. Després la van tirar a terra i la van colpejar al tòrax i al cap, i tot seguit la van agafar del cabell i la van arrossegar fins a una cantonada amb la intenció de seguir agredint-la. Finalment la noia va aconseguir refugiar-se en una de les habitacions del local, i trucar al 091.