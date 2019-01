La víctima podria estar embarassada

Actualitzada 08/01/2019 a les 17:59

Un home ha estat detingut per agents de la Policia Nacional, acusat d'apunyalar a la seva parella a l'abdomen. La víctima roman ingressada al Complejo Asistencial de Salamanca per culpa de les ferides.Els fets van ocórrer al voltant de les 18.30 de la tarda de dilluns al domicili on residia la parella, al barri de San Bernando de Salamanca, segons han informat fonts del cos policial.La víctima es troba ingressada i no es tem per la seva vida, però el personal mèdic del centre asseguren que podria estar embarassada.