Detingut per agredir a la seva parella i tancar-la en un armari

El fill del matrimoni, de 6 anys, va ser testimoni de l'agressió

Actualitzada 08/01/2019 a les 18:13

La Policia Local de Múrcia ha detingut aquest dilluns a un home acusat d'una agressió masclista a la seva dona, a qui els agents van trobar tancada en un armari al rebost del domicili familiar. Segons va informar un portaveu policial, el fill del matrimoni, de 6 anys, va ser testimoni de l'agressió.L'incident va ocórrer dilluns al voltant de les 16.30 hores. Diversos agents de la Policia Local es van personar a un domicili després de rebre nombroses trucades dels veïns alertant d'una forta discussió.Quan van arribar, el detingut, de 29 anys i nacionalitat marroquina, va reconèixer davant els agents la discussió, tot i que els va negar l'entrada a l'habitatge, raó per la qual va haver de ser emmanillat després d'un forcejament. Tot i aixó, l'arrestat mantenia que la seva dona havia marxat de casa, tot i que una veïna assegurava que seguia dins l'habitatge i que havia escoltat una discusió molt forta.Va ser el fill del matrimoni el que va explicar als agents que el seu pare havia pegat a la seva mare i que aquesta s'havia desmaiat, després l'home la va despertar tirant-li aigua al cap. Al domicili també hi havia una altra persona, a la qual el matrimoni llogava una habitació i qui, si bé va reconèixer haver sentit la discussió, no va voler aportar més detalls.Finalment, els agents van trobar a la víctima, amagada i tapada amb diverses mantes en un armari amb la porta tancada des de fora, mostrant diverses contusions. Suposadament, va ser el marit qui la va tancar per evitar que fos descoberta per la Policia. La víctima ha rebut atenció de l'equip de protecció i atenció a la família i es troba en bon estat.La dona va declarar haver-se infligit les ferides a si mateixa i no volia denunciar a l'home. No obstant això, gràcies a la declaració del fill de la parella i la d'alguns veïns, la Policia va decidir detenir al presumpte agressor i traslladar-lo a la Comissaria de Policia per a l'obertura d'un procés per violència de gènere.