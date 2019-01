Detingut el propietari de tres rottweilers que van atacar a un octogenari

Cap dels tres animals tenia xip ni documentació en regla

Actualitzada 07/01/2019 a les 17:42

La Policia Municipal de Madrid ha detingut al propietari dels tres gossos de la raça rottweiler que dissabte passat van atacar a un home de 81 anys, a la carretera que va de Villaverde a Vallecas, en una zona de polígons industrials.Fonts de la Policia Municipal han confirmat a Efe la detenció, que va tenir lloc la nit del passat 5 de gener, hores després de l'incident.Els tres gossos, que no anaven lligats, van ser localitzats i traslladats a les dependències del Servei Veterinari d'Urgència de Madrid a Aluche. Un dels gossos va haver de ser sedat amb un dard pels agents de la Secció Canina de la Policia Municipal.Cap dels tres animals tenia xip ni documentació en regla. L'amo dels gossos, segons ha confirmat a Efe la Policia Municipal estava al pati exterior d'una nau de ceràmica situada al número 470 del carrer Embajadores.La víctima, amb els dos braços en estat catastròfic i esquinçaments en totes dues cames, va ser atès per efectius del Summa 112 i traslladat ferit molt greu a l'Hospital Universitario La Paz.Els rottweilers són una de les races de gossos considerades potencialment perilloses en el Reial decret 287/2002 de 22 de març sobre la Tinença d'Animals Potencialment Perillosos, juntament amb bull terrier, staffordshire bull terrier, dogoargentí, fila brasileiro, tussi inu i Akita inu.Aquest Reial decret estableix que els gossos potencialment perillosos hauran d'estar identificats amb un microxip, a més de portar obligatòriament morrió en llocs i espais públics, tenir assegurança i estar controlats amb cadena o amb una corretja no extensible de menys de dos metres.