Detinguda una mare per deixar als seus fills sols a casa i anar-se'n al bar

Hauria marxat de casa al voltant de les 16.30 hores i va ser detinguda a les 23.30 hores

Actualitzada 07/01/2019 a les 18:45

La Policia Nacional ha detingut a València a una dona de 40 anys com a suposada autora d'un delicte d'abandonament en l'àmbit familiar, ja que suposadament va deixar sols durant prop de sis hores als seus dos fills de 6 i 12 anys per anar-se'n a un bar, on no li van voler servir més alcohol.Segons ha informat la Prefectura Superior de Policia de la Comunitat Valenciana en un comunicat, la dona és d'origen lituà i els nens han estat traslladats a un centre de menors. Els fets van ocórrer al voltant de les 23.30 hores de la nit del divendres, quan els agents que realitzaven tasques de prevenció van ser alertats per la sala del 091 perquè es dirigissin a un bar del districte de Patraix, on pel que sembla una dona estava causant molèsties.Els agents van esbrinar que la dona havia demanat una cervesa i que la propietària li va dir que marxés, moment en què un testimoni va explicar a un dels agents que els fills menors de la dona podrien estar sols a casa.Immediatament els policies van acudir amb la mare al domicili i van trobar-hi els nens de 6 i 12 anys sols, la casa estava desordenada i els agents van observar una «falta important de neteja», a algunes de les habitacions hi havia restes d'excrements d'animals.Després de comprovar que els menors es trobaven bé, van esbrinar que la dona hauria abandonat el domicili familiar al voltant de les 16.30 hores de la tarda.