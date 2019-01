Casado creu que Sánchez està pactant una consulta d'autodeterminació per Catalunya

El líder del PP assegura que el que Vox diu a Andalusia «està dins de la Constitució»

Actualitzada 08/01/2019 a les 10:11

Acusa Cs d’anar amb «uniforme de gala»

El líder del PP, Pablo Casado, ha demanat aquest dimarts al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que «recapaciti» a l’hora de dissenyar els pressupostos que aprovarà aquest divendres al Consell de Ministres i presenti uns números que s’allunyin de les «concessions a Podem» i recuperin «la senda de creixement i de l’ocupació». Segons Casado, la presentació dels pressupostos posarà en evidència un cop més els suports de què disposa el president espanyol, a qui ha acusat d'estar pactant amb el president de la Generalitat, Quim Torra, «una consulta d’autodeterminació que directament fa volar pels aires la Constitució». En una entrevista a Onda Cero, Casado també ha acusat Ciutadans de presentar-se a les converses sobre el govern a Andalusia amb «uniforme de gala» i ha assegurat que el que Vox diu a Andalusia «està dins de la Constitució».Casado ha fet aquestes manifestacions en una entrevista a Onda Cero on ha assegurat que el els comptes que el Consell de Ministres aprovarà aquest divendres responen exclusivament al pacte amb Podem i recullen, per tant, «6.000 milions més en impostos».Per aquest motiu li ha demanat que «recapaciti» i presenti uns comptes que rebaixin els dèficit públic. «No estem per fer concessions als del Podem», sinó «per recuperar una senda de creixement i de l’ocupació que reformes com la laboral posen en risc», ha dit.En aquest sentit ha assegurat que el PP és l’única formació que «no planteja una reforma de la Constitució» i l’ha contraposat al PSOE que «ho fa i pacta amb Torra una consulta d’autodeterminació que directament fa volar pels aires la Constitució».Repreguntat sobre aquest suposat pacte amb Torra per una consulta d’autodeterminació, Casado ha afirmat que la matèria forma part de les 21 mesures que Torra li va plantejar a Sánchez i que el president espanyol es «nega» a fer públiques.«L’Estat espanyol no pot negociar bilateralment amb Catalunya, i el problema és que Sánchez va contra la Constitució» i «està assegut allà gràcies a ERC». Sánchez, ha dit, és un «radical de l’esquerra» i no «un liberal».Casado també ha acusat Ciutadans de no treballar per fer possible l‘alternativa a Andalusia i de presentar-se a aquestes negociacions amb «uniforme de gala» i no amb «uniforme de combat» com el PP.«Si Cs i Vox no poden parlar estan demostrant que nomes el PP es pot considerar útil a l’hora de construir alternatives als socialistes i comunistes», ha afirmat alhora que ha defensat que per ara «el està dient Vox a Andalusia està dins de la Constitució».En aquest sentit ha recordat a Ciutadans que «és igual d’inconstitucional suprimir el Senat –com ha defensat en alguna ocasió el partit de Rivera- que les autonomies» i l’ha acusat de no ser capaç d’arribar a acords.En tot cas, ha apuntat que qualsevol concessió a Vox no aniria dins del pacte de governabilitat subscrit amb Cs, sinó que es desplegaria després al parlament andalús en forma de llei.