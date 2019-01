Busquen el responsable de l'abandonament de 18 gossos en un parc infantil

Els gossos són de raça potencialment perillosa

Actualitzada 07/01/2019 a les 18:18

COLABORACIÓN CIUDADANA:

Los 18 perros abandonados (cruce entre American Stanford y Presa Canario) han sido trasladados al #Zoosanitario.

Policía Local busca a los responsables.

Cualquier información ☎️092 o MD a esta cuenta.#PolicíaSevilla #Seguridad #AytoSevilla pic.twitter.com/nqkFCUvNXj — Emergencias Sevilla (@EmergenciasSev) 7 de gener de 2019

La Policia Local de Sevilla ha obert una investigació per esclarir les circumstàncies, i trobar el responsable, de l'abandonament de 18 gossos en un parc infantil de la ciutat situat entre l'avinguda Manuel del Valle i el carrer Tharsis.Segons ha informat l'Ajuntament en un comunicat, els fets s'haurien produït durant la matinada de dilluns i els agents de la Policia Local van ser alterats a primera hora. Quan els agents i personal del Zoosanitario Municipal es van personar al parc, van comprovar que els gossos eren d'una raça potencialment perillosa, una mescla entre American Stafford i Presa Canario. Per aquest motiu els agents van tallar l'accés al parc infantil.Els animals van ser traslladats a les instal·lacions del Zoosanitario Municipal on es va comprovar que els gossos estaven bé i no presentaven cap lesió.La Policia Local demana la col·laboració ciutadana per localitzar el responsable de l'abandonament dels animals, i ha traslladat el cas al Seprona.