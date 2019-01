Brussel·les reclama a Espanya que els ports paguin l'impost de societats

L'executiu europeu vol els ports espanyols tributin a partir del 2020 «com la resta de companyies»

Actualitzada 08/01/2019 a les 19:40

Brussel·les ha demanat a Espanya que els seus ports paguin l'impost de societats per evitar «un avantatge competitiu» amb la resta d'empreses de l'Estat. L'executiu europeu ha decidit aquest dimarts enviar una recomanació a l'Estat espanyol i a Itàlia per tal que garanteixin que els seus ports paguen l'impost de societats a partir del 2020 «com la resta de companyies». La Comissió Europea considera que els actuals règims fiscals espanyols i italians «concedeixen als ports un avantatge selectiu» amb exempcions d'aquest tribut que «podrien violar les normes europees sobre ajuts d'estat». A l'Estat espanyol els ports estan exempts de pagar l'impost de societats per les seves principals fonts d'ingressos, com els provinents de les taxes portuàries o dels contractes de lloguer o concessió. Al País Basc n'estan totalment exempts.Segons la CE, aquesta exempció per als ports podria suposar «un avantatge competitiu quan operen en el mercat intern i, per tant, implicaria una ajuda d'estat, que no seria compatible amb les normes europees».«Per assegurar una competència lleial a tota la UE, els ports que generen beneficis de les activitats econòmiques han de pagar impostos de la mateixa manera que les altres empreses, ni més ni menys», ha dit l'eurocomissaria de Competència, Margrethe Vestager.Ara Itàlia i Espanya tenen dos mesos per respondre a l'executiu europeu si implementaran aquesta recomanació. En cas contrari, Brussel·les podria amb obrir una «investigació en profunditat» a tots dos estats per forçar el canvi de règim fiscal.